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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:11 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:13

'de partisi! 222 bin lira ceza yediler!

DHA
İzmir'de koronavirüs partisi! 222 bin lira ceza yediler!

Bayraklı’da, ‘Bu kadarına da pes’ dedirten bir olay yaşandı. Kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın yapıldı. Ekipleri karşılarında gören müşteriler şaşkına uğradı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kurallarına uymayan 29 kişi ve iş yerine toplam 222 bin 700 lira ceza uygulandı. İşte o anların fotoğrafları…

İzmir'de dün gece hareketli saatler yaşandı. Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak üzerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanının açık olduğunu ve içeride müşterilerin bulunduğunu tespit etti.

Mekana baskın yapan polis ekipleri, hem sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden hem de sosyal mesafe kurallarına uymayan kişilere işlem yaptı.

Baskında yakalananlar görüntülenmemek için yüzlerini kapatarak, masaların altına saklandı.

Ekipler 29 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 182 bin 700 lira ceza kesildi.



İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Polis, iş yerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira ve mekanı denetime elverişsiz hale getirerek kapının kilitlendiği gerekçesiyle 5 bin lira olmak üzere 40 bin lira ceza uyguladı.

Ekiplerce hem iş yerine hem de kural ihlali yapan 29 kişiye toplam 222 bin 700 lira ceza kesildi.

Öte yandan, kurallara uymayan mekanın mühürleneceği belirtildi.

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İzmir'de koronavirüs partisi! 222 bin lira ceza yediler!
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