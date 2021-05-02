İzmir'de koronavirüs partisi! 222 bin lira ceza yediler!





İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ



Polis, iş yerine de kısıtlama saatlerinde faaliyet göstermekten 25 bin lira, ruhsata aykırı faaliyet göstermekten 10 bin lira ve mekanı denetime elverişsiz hale getirerek kapının kilitlendiği gerekçesiyle 5 bin lira olmak üzere 40 bin lira ceza uyguladı.