Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tam kapanma süresi boyunca, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi görevdeydi.

Arsuz Belediyesinin desteği ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu temsilcilerinin yardımı ile başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe, orman gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam alanları olan 40 ayrı noktaya gidilerek 500 kg. mama, yem, yiyecek ve su bırakıldı.