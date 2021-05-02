Kısıtlamada tekstil atölyesine giren hırsızlar 200 bin TL’lik vurgun yaptı

Olay, 17 Nisan'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Karakosu Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde yaşandı. İddiaya göre; sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı tarihte gece yarısı saat 02.40'da işyerine giren 3 kişi, atölyedeki çelik kasayı murç ile kırıp açtı. Zanlılar, kasadaki yaklaşık 200 bin lira değerindeki altın, döviz ve Türk Lirası'nı alıp, kendilerini dışarıda bekleyen araca binerek, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte 19 Nisan'da işyerine giden Sayit Durmuş, çelik kasanın kırılarak açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, işyerine ait güvenlik kameralarını mercek altına aldı ve işyerine giren 3 kişinin, 2 saatlik bir çaba sonrasında çelik kasayı murçla kırıp, içindekileri alarak bir otomobile kaçtıklarını tespit etti. Plakadan yola çıkan ekipler aracı kullanan Ersan Ulussever'i yakaladı.

Emniyetteki sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen Ersan Ulussever, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Polis, olayı gerçekleştiren 3 şüphelinin de kimliklerini tespit ederken, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.