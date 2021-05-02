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Giriş Tarihi: 2.5.2021 11:31 Son Güncelleme: 2.5.2021 12:00

'nde feci son! ararken...

DHA
Kocaeli'nde feci son! Define ararken...

'nin Başiskele ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. aramak için ormanlık alana giden Ramazan Elçin (57), kayalıklardan düşerek hayata gözlerini kapadı. Talihsiz adamın cenazesi güçlükle çıkarıldı...

Kocaeli'nde yaşanan acı olay, sabah saatlerinde Başiskele ilçesinde bulunan Menekşe Yaylası'nda meydana geldi. Ramazan Elçin, iddiaya göre arkadaşlarıyla beraber define aramak için gittiği ormanlık alanda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri eşliğinde kayalıklara inen sağlık ekipleri Ramazan Elçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Define ararken kayalıklardan düştü, cenaze güçlükle çıkarıldı | Video

Elçin'in cansız bedeni, düştüğü yerden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı.

Ramazan Elçin'in cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kocaeli'nde feci son! Define ararken...
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