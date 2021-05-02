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Giriş Tarihi: 2.5.2021 21:09

Komşunun kutlamaları Bodrumluları tedirgin etti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Komşunun Paskalya kutlamaları Bodrumluları tedirgin etti

’da dün ardı ardına duyulan patlama sesleri ilçe sakinlerini tedirgin etti.  Bodrum Belediyesi seslerin adalarındaki kutlamalarından geldiğini ve endişe edecek bir durum bulunmadığını duyurdu.

Bodrum'un bir çok yerinden duyulan yüksek seviyeli patlama sesleri vatandaşların kaygılanmasına neden oldu. Vatandaşlar belediye ve emniyet ekiplerini telefon yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada da gündem olan seslere ilişkin Bodrum Belediyesi duyuru yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Değerli Bodrumlular. Bir süredir Bodrum'da duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" denildi.

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Komşunun Paskalya kutlamaları Bodrumluları tedirgin etti
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