Komşunun Paskalya kutlamaları Bodrumluları tedirgin etti

Bodrum'un bir çok yerinden duyulan yüksek seviyeli patlama sesleri vatandaşların kaygılanmasına neden oldu. Vatandaşlar belediye ve emniyet ekiplerini telefon yağmuruna tuttu.

Sosyal medyada da gündem olan seslere ilişkin Bodrum Belediyesi duyuru yayımladı. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "Değerli Bodrumlular. Bir süredir Bodrum'da duyulan ses, komşu adalarda yüksek sesli ses çıkartma kapsülleriyle gerçekleştirilen geleneksel Paskalya Kutlamaları'ndan gelmektedir. Endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" denildi.