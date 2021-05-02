Koronavirüs baskınından ilginç görüntüler!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilçe genelinde denetim çalışmalarını sürdüren Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısında açık olduğu tespit edilen bir kahvehaneye baskın düzenledi. Bu esnada içeride bulunan 10 kişi, polisin geldiğini fark edince ceza yememek için binanın çatısına çıkarak gizlenmeye başladı. Kahvehaneye giren ekipler, içeride sadece bir kişi olduğunu görünce durumdan şüphelenerek binada arama çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından 10 kişinin çatıya gizlendiği ortaya çıktı. Polis, çatıya gizlenen sorumsuzları saklandıkları yerden çıkartarak kahvehaneye geri getirdi. Ekipler, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve kumar oynadığı tespit edilen 11 kişiye toplamda 50 bin 183 lira idari para cezası kesti.

KAHVEHANE MÜHÜRLENDİ

Öte yandan adreste gerçekleştirilen denetimlerde, kahvehanenin daha önceden mühürlenmiş olduğu ve iş yeri sahibi O.K.'nin (47) mührü bozarak müşteri kabul ettiği ortaya çıktı. O.K.'ye "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" ve "Mühür Fekki" suçlarında adli işlem yapılırken, söz konusu adres ise zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi