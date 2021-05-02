Mehmet Ali’nin katillerinin cezası onaylandı, ailesi ikinci kez yıkıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan ablası Gülsen Koç'un eşi Mehmet Koç'tan şiddet gördüğünü öğrenmesi üzerine geçtiğimiz yıl 27 Mayıs tarihinde konuyu konuşmak üzere eniştesinin ailesinin yaşadığı adrese gitti. Demirel'in konuşmak için dışarıya çağırdığı eniştesinin babası Hüseyin Koç ile oğulları Adil Koç ve İsa Koç tarafından demir çubuk ve sopalarla dövüldü. Ağır yaralanan Demirel, sağlık görevlilerince ambulansla Kona Numune Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Demirel, 30 Mayıs Cumartesi günü hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin Koç, oğulları İsa Koç ve Adil Koç tutuklandı. 3 şüpheli hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuklu yargılanan baba ve iki oğlu 29 Ocak'ta son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti baba ve iki oğluna önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaat getiren heyet, cezayı 15'er yıla indirdi. Sanıkların tutukluluk süresi de göz önüne alınarak, hapis cezaları 12'şer yıl 6'şar aya düşürüldü.

İSTİNAF MAHKEMESİ VERİLEN CEZAYI ONAYLADI

İki tarafın avukatları mahkemenin verdiği kararı istinaf etti. Dosyayı inceleyen Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, her iki tarafın istinaf gerekçelerini esastan reddederek mahkemenin verdiği kararı onayladı. Demirel ailesinin avukatları da dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

'İKİNCİ KEZ DÜNYAMIZ YIKILDI'

Verilen bu kararla ikinci kez yıkıldıklarını belirten anne Fatma Demirel, "Çocuğum bir senedir yok. Katillere 12 yıl gibi bir ceza verildi. Bu ceza çok az. Öldürülen bir insan. Bir hayvan olsa herkes kalkıp müdahale eder. Ama benim fidan gibi, gencecik evladım kaç kişi tarafından katledildi. Her şey ortada apaçık duruyor. Benim çocuğum artık yok. Geri gelmeyeceğini de biliyorum. Ben oğlumun kanı yerde kalmasın diye çabalıyorum. Hem namusumuza dil uzatıp, küfür ettiler hem de çocuğumu böyle öldürdüler. Ben ve çocuklarım perişan olduk. Bizim yangınımız artık sönmez. Adalet vereceği kararla hiç olmazsa gönlümüze teselli olsun. Çocuğumuz hakkı yerde kalmasın. Yargıtay'dan gelecek kararı bekleyeceğiz. İnşallah oğlumun kanı yerde kalmayacak' dedi.

'1 YILDIR YAŞAMIYORUZ'

Öldürülen Mehmet Ali'nin kız kardeşi Emine Demirel ise şunları söyledi:

"Karar ikinci kez mahkemeden döndü. Biz zaten 1 yıldır hayatta yok gibi yaşıyoruz. Bu karar bizi ikinci kez yıktı. 1 yıldır yıkık bir haldeyken tek güvencemiz, inancımız adaletti. Şuan tek tutunacak dalımız Yargıtay kaldı. Biz aile olarak her gün ölüyoruz. Böyle kararların verilmesi bizi yeniden yıpratıyor. Ne olursa olsun biz adalete güveniyoruz. Bu olayın kabul edilebilecek hiçbir yanı yok. 12 gibi bir ceza çok az. Ağabeyim öldürmenin, bir insanı kıymanın cezası bu kadar olamaz."