Melek İpek davası kadına karşı şiddetin önlenmesinde büyük bir adım





Av. BEYZA SINDIRAÇ

Örselenmiş Kadın Sendromu detaylıca incelendi

"Sistematik ağır şiddete maruz kalan kadınların kendilerini savunmak için işlemiş oldukları suçlarda meşru müdafaa hükümleri uygulanması gerekir. Örselenmiş Kadın Sendromu'nu yaşayan mağdurların faillere karşı işlemiş olduğu suçlar hakkında verilen kararlardaki gerekçeler şu anda içtihat hukukumuzda mevcut. Bu konuda ceza kanunumuzda düzenlemelerin yapılması şarttır. Örselenmiş Kadın Sendromu'nun klasik meşru müdafaa tanımı dışından çıkarılarak geniş bir değerlendirmeye konu olması gerekmektedir. Meşru müdafaada, mağdura karşı olay anında yönelmiş mevcut bir tehlike söz konusudur. Örselenmiş Kadın Sendromu'nda ise failin kendisine yöneltilen saldırı o an bitmiş olabilir, ancak geçmişten beri gelen ve devam edecek olan düzenli ve sistematik bir şiddet mevcuttur.

Melek İpek davasında verilen karar kadına karşı şiddetin önlenmesinde en önemli adımdır. Kadına karşı şiddetin önlenmesi sadece kanun düzenlemekle olmaz. Önemli olan kanun uygulayıcılarımız olan hakim ve savcılarımızın kanunları uygularken yetkin olmasını sağlamaktır. Ceza davalarında hakimlerimizin takdir yetkileri vardır. Bu davanın hakimi de suçun oluşmasındaki sebepleri çok iyi değerlendirerek takdir yetkisini kullanarak adalete ve vicdana uygun karar vermiş olması hepimizi mutlu etmiştir.

Ülkemizde mahkemelere intikal eden ceza dosyalarında kadınların yaşadığı travma bozukluğu, yargı makamlarınca dikkate alınmamakta hatta haksız tahrik hükümleri bile çok nadir uygulanmaktadır. Örselenmiş Kadın Sendromu, sürekli olarak ağır fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumlarını niteleyen bir kavramdır. Günümüzde bu sendromdan mustarip olup işlenen suçlarda verilen kararlarda, yargıtayın daha önce verdiği içtihat kararlarına atıf yapılmaktadır.

Hatırlatsanız Çilem Doğan davasında bu sendrom uygulanmadı.

Ülkemizde kadına yönelik aile içi şiddetin bu kadar yaygın olmasına karşın, Örselenmiş Kadın Sendromu, yargı dünyası ve doktrin, içtihat hukukunda son dönemde ortaya çıkmıştır. Ve bir savunmada ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak göz önüne almaktadır. Buna rağmen, mahkemelerimiz bu kavramın farkında olmadan da isabetli ama çok istisnai kararlar verebilmektedir. Örneğin, yakın zamanda, Sakarya'da eşi tarafından düzenli şiddet gören bir kadın kocasını boğarak öldürmüş, eşinin şiddetine uğradığı doktor raporu ile kesinleşince de mahkeme tarafından beraat ettirilmiştir.

Ülkemizde kadına karşı şiddetin önlenmesinde çok çabalar harcandı ancak önüne geçilemedi çünkü ne kadar mevzuatı düzenlersen düzenle ne kadar uluslararası sözleşme imzalarsan imzala, uygulamada bu mevzuat hakimler tarafından yorumlanamazsa bu şiddetin önüne geçmek mümkün değil. İşte bu yüzden bu beraat kararı içtihat hukuku bakımından çok önemli bir emsal teşkil edecek ve Ceza kanunumuzda ceza sorumluluğunu azaltan ve kaldıran sebepler bakımından meşru müdafaanın yanında, Örselenmiş Kadın Sendromu'nu düzenlenmesinin yapılmasını sağlayacaktır."