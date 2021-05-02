Mersin'de tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı

Mersin'de Akdeniz Belediyesi, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kapanma sürecinde, sokakta yaşayan canları da unutmadı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ile Akdeniz Kaymakamlığı İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin, tam kapanma sürecinde aç ve susuz kalmaması amacıyla ilçenin farklı bölgelerine mama ve su dağıttı.

KULÜBE DESTEĞİ SAĞLANIYOR

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak'ın talimatı ile ilçenin dört bir yanında yaşayan can dostlara ulaşan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek, mama ve su tedarikinin yanı sıra, sokak hayvanlarının barınabilmesi için kulübe desteği de sağlıyor.

BAŞKAN GÜLTAK, "UYGULAMA, TAM KAPANMA BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında tüm ülke genelinde uygulanacak 17 günlük tam kapanmada, sokakta yaşayan canlarımızın zorluk yaşamamaları için harekete geçtik. Görevli ekiplerimiz, İSDEM ve hayvan severlerin de desteğiyle sokakta kalan can dostlarımızın beslenmesini yapıyor. Ayrıca parklarımıza, yeşil alanlarımıza, beslenme noktalarına ve sokakta yaşayan dostlarımızın mesken tuttuğu bölgelere mama, yem ve su bırakıyoruz. Normal günlerde de yerine getirdiğimiz uygulamamız, tam kapanma boyunca aralıksız ve daha yoğun şekilde devam edecek" diye konuştu.