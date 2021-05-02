Midyat'ta Belediyesi çalışanlarına 800 lira zam yaptı

Midyat Belediyesi bünyesinde çalışan işçi statüsündeki personelde toplu iş sözleşmesi sevinci yaşanıyor.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle, çalışanlarına çifte bayram sevinci yaşatmak amacıyla, belediye şirketinde sürekli işçi kadrosunda hizmet veren 185 çalışanın toplu iş sözleşmelerini kabul ederek, yüzde 25 oranında zam yaptı. Midyat Belediyesi ve Hak-İş Sendikası arasında 2021-23 yılları arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesinde 800 TL'ye varan yüzde 25 zam yapılması konusunda anlaşmaya varılması üzerine tören yapıldı. Yapılan zam Temmuz ayında işçilerin maaşına yansıyacak.

Törene, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Midyat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Şehmus Gümüş, Midyat Belediyesi Personeli Ltd. Şti. Müdür Ahmet Cengiz, Özel Kalem Müdürü Halil Polat, Hak-İş Sendikası Midyat İşyeri Temsilcisi Atilla Aslan, belediye personeli katıldı. Yapılan zamdan dolayı Belediye Personeli adına Meryem Ceylan, Belediye Başkanı Veysi Şahin'e çiçek sunarken, Hak-İş Sendikası Midyat İşyeri Temsilcisi Atilla Aslan da plaket verdi.

Törende konuşma yapan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Ülkemizin gelişmesine ve büyümesine çok büyük katkılar sağlayan siz değerli kardeşlerimin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. İlçemizdeki hizmetlerin yürütülmesin de sizlerin büyük emekleri var, bütün yük sırtınızdadır, bunun farkındayım. Yaptığımız istişareler sonucunda sizleri düşünerek maaşlarınıza yüzde 25 zam yapmayı uygun gördük." dedi.

Hak-İş Sendikası Midyat İşyeri Temsilcisi Atilla Aslan da, "Sağ olsun Belediye başkanımız biz işçi arkadaşları düşünerek bir zam olayı gerçekleştirdi. Tüm personelimiz adına kendisine minnettarız, teşekkür ediyoruz." dedi.

Midyat Belediyesi Personeli Ltd. Şti. Müdürü Ahmet Cengiz ise, "Belediye başkanımız, bir başkandan çok bir baba gibi, bir ağabey gibi bizlerin sevincinde, tasasında yanımızda yer alıyor. Başkanımız her zaman işçisinin yanında duruyor. Bugün de bunun güzel bir örneği olarak personelimize sevindirici bir müjde ile yüzde 25 oranında maaşlarına zam yaptı. Personelimizin maaşlarına çok iyi bir iyileştirme yapıldı. Bundan dolayı sayın başkanımıza tüm personelimiz adına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.