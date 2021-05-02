Muhit’te Yunus Emre coşkusu

Şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetiminde, Ocak 2020'de yayın hayatına başlayan Muhit, her kuşaktan pek çok kıymetli ismin eserleriyle katkı sunduğu mayıs sayısıyla yürüyüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Nisan sayısında Sezai Karakoç dosyasıyla çıkan dergi, bu ay da Yunus Emre dosyasıyla okuru selamlıyor. Dergi, usta çizer Hasan Aycın'ın mana dolu çizgisiyle açılıyor. Hasan Aycın'ı "Neş'e ile Müyesser" isimli şiiriyle Hüseyin Atlansoy, "Bitmiş Ama Uzun Süre Yayınlanmamış Bir Şiirden Gelen Sesler" isimli şiiriyle Ahmet Murat, "Dört Kitabın Manası" isimli şiiriyle Mustafa Akar takip ediyor. Nurullah Genç, Yunus Karadağ, Ervanur Erdoğan, Seyyid Ensar, Said Yavuz, Mehmet Narlı, Emel Özkan, Arif Ay, Mustafa Uçurum, Mustafa Ruhi Şirin ve İbrahim Tenekeci bu sayının diğer şairleri.Yaptığı dosyalarla dikkat çeken Muhit, Mayıs sayısında da kitap hacminde bir dosyayla Yunus Emre'yi okurla buluşturuyor. Birbirinden kıymetli isimlerin yazılarıyla katkı sunduğu dosya, Haşim Şahin'in "Yunus'un Çağında Anadolu'nun Kültür Atlası" başlıklı yazısıyla açılıyor. Bilal Kemikli "Yunus Emre Bizim Neyimiz Olur?" sorusunun cevabını veriyor: "Yunus, bizim dilimizdir... İnandığımız temel değerleri Türkçe dile getirmiş; milletimizi iman ve amelin tatlı meyveleriyle buluşturmuştur." Turan Karataş "Bir Yunus şiiri, okumasını bilene, nice irfan, bilgi, tecrübe ve görgü bağışlayabilir. Onlarca kitapta bulunabilecek, binlerce satırdan alınabilecek duygu, düşünce ve öğüt bir tek şiirde sırlanmış olabilir" diyor. Ömür Ceylan, Yunus Emre ile hasbihâl ediyor. Mustafa Özçelik "Hangi Yunus Bizim Yunus?" diye soruyor. Mahmut Ulu, Yunus'un dilinden Yunus'un hikâyesini anlatıyor. Ayşe Atıcı Arayancan, Yunus Emre Divanı'ndaki Türkmen geleneklerini yazıyor. Tülay Metin, Yunus Emre'nin yaşadığı çağa ışık tutuyor. Yasemin Ulutürk Sakarya, Türk romanlarında Yunus Emre'nin izini sürüyor. Muhit'in öykü sayfaları da oldukça zengin. "Sekte-i Hayat, Nükte-i Kalp" isimli öyküsüyle Gökhan Özcan, "Delik" isimli öyküsüyle Güray Süngü, "Taş" öyküsüyle Kâmil Yeşil Mayıs sayısına öyküleriyle zenginlik katan isimler.