Nakil sırasında cenazeler karıştı

İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Gurbet Dadan'ın (61) cenazesi, oğlu Ercan Dadan'a teslim edildi. Küçükçekmece'den alınan tabut, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Siirt'e getirildi. Dadan'ın yakınları, Sancaklar Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılınması için teslim aldıkları tabutu açınca cenazenin Dadan'a ait olmadığını gördü. Gurbet Dadan'ın oğlu Ercan Dadan, yaşananlara tepki göstererek içinde dört cenazenin daha olduğu aracın İstanbul'dan Sakarya'ya, Sakarya'dan da Siirt'e geldiğini söyledi. Dadan "Cenazeyi diğer illerde karıştırdılar, mağdur olduk" dedi. Kime ait olduğu belirlenemeyen naaş geri gönderilirken, Dadan'ın cenazesinin bulunması için çalışmalar sürüyor.