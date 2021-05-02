Ne kısıtlama ne tedbir tanıdılar! 'Tam Kapanma'yı da hiçe saydılar!

Türkiye, Koronavirüs salgını ile mücadele ederken; Koronavirüs salgını kapsamında getirilen tedbirleri ihlal eden sorumsuzlar 'Tam Kapanma'yı da umursamadı.

Kapanmanın ilk iki gününde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişiler bütün kısıtlamalara ve uyarılara rağmen yine kafelerde ve kıraathanelerde toplandı. İstanbul'un farklı ilçelerindeki kıraathanelerde kağıt oynayan, kafelerde nargile içen ve sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına aykırı davranan toplamda 116 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 402 bin 404 lira idari para cezası kesildi. Koronavirüs salgını tedbirlerine aykırı bir şekilde kapalı tutulması gerekirken açık bulundurulan, içeriye müşteri alınan ve ruhsatsız olarak faaliyet yürütüldüğü tespit edilen altı farklı iş yeri ise bağlı oldukları ilçelerin Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

KUMAR OYNANAN İKİ ADRES MÜHÜRLENDİ

Ayrıca Koronavirüs salgını kurallarına uyulmayan iki farklı adreste toplanan ve yasa dışı kumar oynayan 22 kişiye de "Kabahatler Kanunu" kapsamında 23 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olan ve Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenen iki iş yerinin gözaltına alınan sahipleri A.B. ve E.D. hakkında "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan yasal işlem yapıldı. İstanbul'da Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yapılan kontrol ve denetimlerin aralıksız bir şekilde ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.