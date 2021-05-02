O katilin ağır müebbet cezası onandı

Antalya'da, ormanlık alanda Gülizar Turan'a (23) cinsel saldırıda bulunup başını taşla ezdikten sonra boğazını keserek öldüren Cengiz Dok'a (48) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Talihsiz kadının cesedi, 14 Ağustos 2016'da, Kepez ilçesi Varsak mevkisindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili tutuklanan Cengiz Dok, ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkûm edildi. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen dosya, geçen ay karara bağlandı. Olayda canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme amacı güdüldüğüne vurgu yapılıp, sanık avukatının temyiz isteminin esastan reddedilerek, hükümlerin onanmasına karar verildi.