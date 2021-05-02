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Giriş Tarihi: 2.5.2021

‘Okumuşsun adam olamamışsın’ hakaret değil ağır eleştiri sayıldı

‘Okumuşsun adam olamamışsın’ hakaret değil ağır eleştiri sayıldı

’da bir genç, kamu görevlisine “Okumuşsun ama adam olamamışsın” dediği için açılan davada hakaretten ceza aldı. Ancak Yargıtay “Bu nezaket dışı söz ama hakaret değil” diyerek hükmü bozdu

Bursa'da gittiği bir kurumda tartıştığı kamu görevlisine "Okumuşsun ama adam olamamışsın" diyen genç, Cumhuriyet Savcısı'nın "hakaret" suçundan hazırladığı iddianame 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilince sanık sandalyesine oturdu. Mahkeme, "Adam olamamışsın" sözünü sarf eden gencin "hakaret" suçunu işlediğine hükmetti. Mahkûm edilen sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Ceza Dairesi girdi. Yargıtay, hükmü bozdu. Kararda "Yargılamaya konu somut olayda; sanığın katılana yönelttiği 'Okumuşun da adam olamamışsın' şeklindeki ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme hükmünün bozulmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.
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‘Okumuşsun adam olamamışsın’ hakaret değil ağır eleştiri sayıldı
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