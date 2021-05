Onbinler üç minik can için kenetlendi! Aziz Cemal Amerika'ya götürüldü, sırada diğer bebekler var...

SMA Hastası Aziz Cemal, on binlerce kişinin desteğiyle toplanan 2 milyon dolarlık yardım ile Amerika'ya tedaviye götürüldü ve tedavi sürecine başlandı. Şimdi sırada Aziz Cemal ile aynı kaderi paylaşan Ömer Akif ve Beyazıt bebek var.

Aziz Cemal Kızılkurt (1), Ömer Akif Kaya (8.5 aylık) ve Beyazıt Eser (3)... Üç minik can da aynı kaderi paylaşıyor. 3'ü de SMA Tip 1 (Spinal Musküler Atrofi) Hastası... Bir ortak özellikleri daha var: 3'ü de polis çocuğu... On binler, onlar için başlatılan yardım kampanyalarına kenetlendi; yardım ellerini uzattı ve halen uzatıyor. Minikler için düzenlenen yardım kampanyalarına İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Emniyet Teşkilatı çok büyük destek verdi.

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde üç minik can için kenetlenen polisler; Ömer Akif, Aziz Cemal ve Beyazıt'a bağışlar yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor... Meslektaşlarının evlatları için adeta seferber olan polislerin yanı sıra; Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlar da kampanyalara desteklerini esirgemeyerek üç minik cana nefes oldu. Yardım kampanyalarında ilk hedef Aziz Cemal'di. On binlerce insan ele ele verdi ve Aziz Cemal bebeği tedavi için Amerika'ya uğurladı. Şimdi sıra Ömer Akif ve Beyazıt bebekte... Üç minik can da sağlıklı bir hayat için tedaviyi bekliyor.

AZİZ CEMAL BEBEĞİ UĞURLADILAR...

Polis Memuru Ertan Kızılkurt ve eşi Zübeyde Kızılkurt çiftinin dünyaya getirdiği bir yaşındaki Aziz Cemal Kızılkurt, yaşama "Merhaba" dedikten 50 gün sonra hastalığıyla tanıştı. SMA Tip 1 Hastalığı teşhisi konulan Aziz Cemal, güçlüklerle dolu bir hayat mücadelesinin ilk adımlarını o gün atmaya başladı. Bebekleri için doktor doktor gezmeye başlayan aile ilk olarak takviye tedavilerine başladı. Kalıcı bir iyileştirme sağlanamaması üzerine yeni arayışlar içerisine giren Kızılkurt çifti; Amerika'da gen tedavisinin yapıldığını duydu. Yaklaşık iki milyon dolarlık tedavi masrafı için "Aziz Cemal'in Mücadelesi" adıyla yardım kampanyası başlatıldı. Meslektaşları için el ele veren polisler, Aziz Cemal için adeta kenetlendi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü başta olmak üzere Emniyet Teşkilatı kampanyaya çok büyük destek verdi. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilden yardım yapıldı. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar da büyük bir dayanışma sergileyerek kampanyaya bağışta bulundu ve Aziz Cemal'i sağlığına kavuşturacak üç aylık tedavi sürecinin biletini aldı. Ailesiyle birlikte Amerika'ya uçan Aziz Cemal bebeğin "Gen" tedavisi bir hafta önce başladı.

"AYLAR SONRA HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Baba Ertan Kızılkurt "Aziz'in Amerika'da "Gen" tedavisi olması gerekiyordu fakat maliyeti çok yüksekti. Bir tedavi varsa; para yüzünden bundan vazgeçemezdik. Bu yüzden diğer aileler gibi biz de bir kampanya başlattık. Başta buna inanmak çok zordu çünkü maliyet gerçekten çok yüksekti. Ama aylar sonra hedefimize ulaştık, Amerika'ya geldik ve Aziz tedavi oldu. Bir baba olarak bize yardım eden herkese canı gönülden teşekkür ederim. Özellikle de İstanbul Emniyeti Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne ve tüm Emniyet Teşkilatı'na çok teşekkür ediyorum. Aziz için herkesin kenetlendiğini görmek bizi çok mutlu etti. Bundan sonra biz de diğer çocuklarımız için mücadele edeceğiz ve elimden geleni yapacağız" dedi.

SIRADA 8.5 AYLIK ÖMER AKİF BEBEK VAR

Babası Polis Memuru, annesi ise hemşire olan 8.5 aylık Ömer Akif Kaya hayatını mücadeleye çeviren hastalıkla henüz 3.5 aylıkken tanıştı. Çocuklarına SMA Tip 1 Hastalığı teşhisi konulan Elif Kaya (24) ve Mikail Kaya (29) çifti de soluğu hastanelerde aldı. Tıpkı Aziz Cemal bebek; gibi önce takviye tedavisine başlandı. Ancak ilaçların yan etkilerine daha fazla dayanamayan Ömer Akif'in minik kalbi durdu fakat hayata döndürüldü ve bir ay yoğun bakımda kaldı. Bebekleri için yeni bir çare arayan Kaya çifti de Dubai'de bulunan bir hastanede "Gen" tedavisinin uygulanabileceğini öğrendi. Çocuklarını sağlıklı bir hayata kavuşturabilecek bu tedavinin iki milyon 200 bin dolarlık masrafını karşılayacak güçleri de olmayan aile "Ömer Akif'e Nefes Ol" adıyla yardım kampanyası başlattı. Tıpkı Aziz Cemal'de olduğu gibi hem polisler hem de vatandaşlar kenetlendi ve ülkenin dört bir yanından bağışlar yapıldı. Kampanyada hedeflenen miktara ulaşmak için 700 bin dolarlık eksiklerinin bulunduğu belirten baba Mikail Kaya "Harçlıklarını gönderen öğrenciler, el işlerini satarak bağış yapan binlerce insan var. Ömer Akif'e rahat bir nefes aldırabilmek için hep birlikte mücadele ediyoruz. Ömer şu an elektrikle hayatta kalıyor ve makinelere bağlı" ifadelerini kullandı.

BEYAZIT DA AYNI KADERİ PAYLAŞIYOR

15 yıllık Polis Memuru bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak Hatay'da gözlerini dünyaya açan üç yaşındaki Beyazıt Eser de tıpkı ablası gibi SMA Tip 1 Hastası olarak dünyaya geldi. 2016 yılında ilk göz ağrı olan kızlarını aynı hastalıktan kaybeden Şükrü Eser ve Saadet Eser çifti, Beyazıt bebeğe sağlıklı bir hayat yaşatmak için Dubai'de bulunan bir hastaneyle irtibata geçti... İki milyon 196 bin dolarlık tedavi masrafı olan Beyazıt bebek için de "Beyazıt Yürüyecek" ismiyle kampanya başlatıldı. SABAH'a konuşan baba Şükrü Eser "İlk kızımı aynı hastalıktan kaybettim. Beyazıt sağlıklı bir şekilde nefes alsın ve yürüsün istiyorum. Valilik izinli yardım kampanyası başlatıldı. Emniyet Teşkilatı'nın da yardımıyla 500 bin euro toplandı. Beyazıt'ın şu an 10 kilo... 14 kiloya yükselmeden tedavi olması gerekiyor. Kilo arttıkça tedavinin başarısı riske giriyor. İnşallah oğlumuz sağlığına kavuşacak" dedi.

ÖLÜM RİSKİ BULUNAN BİR HASTALIK...

Kas kaybı ile zayıflığa sebep olan ve ölüm riski bulunan SMA, omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetleri yok ediyor.

ÖMER VE BEYAZIT'A BİR NEFES DE SİZ OLUN...

Ömer Akif bebeğe ve Beyazıt bebeğe nefes olacak on binlerce kişiden biri olmak için siz de "Ömer Akif'e Nefes Ol" yazarak "TR47 0001 5001 5800 7312 3453 57" numaralı banka hesabına, Beyazıt bebek için ise "TR25 0001 5001 5800 7312 9815 88" numaralı banka hesabına bağışta bulunarak destek olabilirsiniz.