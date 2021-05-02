Ormanda define avında acı son

Kocaeli Başiskele İlçesi Menekşe Yaylasında meydana gelen olayda, iddialara göre birkaç arkadaşı ile birlikte bölgede define aramaya giden Ramazan Elçin (57), define aramak için istedikleri bölgeye ilerledikleri esnada bir anda dengesini kaybetti. Uçurumdan aşağı düşen ve yaralanan Elçin'im arkadaşları hemen 112 Acil Yardım Hattını aradı. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye AFAD, AKUT, Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi.

SEDYEYE BAĞLANARAK ÇIKARTILDI

Metrelerce yükseklikten uçuruma düşen ve arkadaşlarının çıplak gözle bakıldığında göremediği Ramazan Elçin için, olay yerine gelen AFAD ve AKUT ekipleri hemen harekete geçti. Uçurumdan aşağıya inen ve alanı tarayan ekipler, Elçin'e ulaştı. Ancak yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından ip yardımı ile sedyeye bağlanarak uçurumdan çıkartılan Elçin'in cenazesi adli işlemler için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.