Park ve yeşil alanlarda yenileme çalışması başlatıldı

Siverek ilçesindeki 10 parkta yenileme ve çevre düzenleme çalışmasının yapılacağı belirtilirken Kanlıkıyu, Yılmaz Güney ve Hacı Yılmaz Fettahligil parkında yenileme, çevre düzenleme ve onarım çalışmalarına başlandı.

Havaların ısınmasıyla beraber vatandaşların dinlenebileceği ve zaman geçirebilecek alanlarda yenileme çalışmalarına başladıklarını belirten Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere ülke genelinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmayla birlikte bizde Belediye Başkanımızın talimatıyla parklarımızda yenileme, çevre düzenleme ve onarım çalışmalarına başladık, ilk etapta ilçe merkezinde bulunan 3 parklarımızda çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçe genelinde tespit ettiğimiz 10 parkımızda ise kısa süre içerisinde yenilme çalışmalarını tamamlayarak hizmete sunacağız."