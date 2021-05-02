Paskalya yumurtalarına korona maskesi

Hristiyan dünyasının en büyük bayramı kabul edilen Paskalya'yı tam kapanma süreci nedeniyle evlerinde kutlayan vatandaşlar, Paskalya yumurtalarına maske çizerek salgına dikkat çekti.

Salgın nedeniyle bu yıl da bir çok ülkede Paskalya kutlamaları evlerde yapılırken birçok Hristiyan vatandaş, Paskalya için evde özel çörekler yaptı. Haşlanmış yumurtaları boyayıp ve mumlar yakarak dua etti. Koronavirüsün dünyaya yayılmaya başladığı birinci yolda evlerine kapanmak zorunda kalan vatandaşlar koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yumurtaları maskeli olarak boyayarak mücadelede maskenin önemine dikkat çekmişti.

Bu yılda ikinci paskalya kutlamalarında mutant virüslerin yine tüm ülkeleri etkisi altına alması ve kapanmaların yaşanmasından dolayı vatandaşlar yine koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için bu yılda yumurtaları maskeli boyayıp hastalığı yenecekleri mesajını verdiler.