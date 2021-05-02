Polis kiracıları arıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde bulunan iki katlı müstakil evin giriş katından gelen kötü kokular nedeniyle çevre sakinleri ev sahibine haber verdi. 2 ay önce kiracılarının boşalttığı eve giren ev sahibi, pis kokuların yayıldığı poşeti açtı. Poşette çürümüş bebek cesediyle karşılaşan ismi ev sahibi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, bebeğin yaklaşık 2 ay önce doğumundan kısa süre sonra ölmüş olabileceği değerlendirildi. Bebeğin cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, bebeğin anne ve babası olduğu tahmin edilen evin son kiracılarını bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. Mahalle sakinleri; evde bir ailenin kiracı olarak oturduğunu ve 2 ay önce tarım işçiliği için il dışına gittiğini söyledi.