Ramazan ruhu Afrika’da yaşatılıyor

Koronavirüs salgını ile birlikte Afrika'da oluşan ekonomik sıkıntılar en çok etkilenen yetimhane ve yaşlı bakım evlerine TİKA'dan destek. Mozambik'in başkenti Maputo ve çevresinde bulunan 4 adet yaşlı bakım evi ve yetimhaneye yönelik geliştirilen gıda ve hijyen yardımı projesi hedeflerine ulaşmaya başladı. Yolda kalmışlara, yetimlere ve acizlere yardım edin ilkesi ekseninde yola çıkan TİKA Erenler Sofrası'nın ilk hedefi 1 Mayıs Yetimhanesi oldu.

Büyükelçi Hüseyin Avni Aksoy yaptığı konusmada 'Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin sofrasından gelen bu yardımlar çocuk ve yaşlı siz gönül dostlarımıza olan borcumuzdur. dedi. TİKA Mozambik Program Koordinatörü Ömer Faruk Mergen'de, 2021 yılının Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre Yılı " ilan edildiğini, TİKA'nin da bu kapsamda Ramazan ayı içersinde 63 ülkede Erenler Sofrası başlığı altında faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi. Mergen, Mozambik'te de bu kapsamda yetimhaneler ve yaşlılar evine çeşitli yardımların sürdüğünü de kaydetti. Törende bulunan Ulusal Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğünden Jerome Mondlane bu desteklerin Türkiye ve Mozambik toplumlarını birbirlerine daha da yakınlaştırdığını söyledi. Yetimhanenin Müdiresi ise "Burası sizin eviniz bizi bu sene de unutmadığınız için sağ olun" diyerek Türkiye'ye olan sevgisini ve minnettarlığını dile getirdi.

YAŞLILAR EVİNE YARDIM

Mozambik'te TİKA Erenler Sofrasının bir sonraki durağı ise Moangane Yaşlılar Evi oldu. Buradaki törende söz alan Maputo Belediye Başkanın eşi Andaluse Comishe bu yerin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ve Türkiye tarafından yapılan bu desteğin kendisini duygulandırdığını dile getirdi. Program kapsamında toplam 4 yetimhane ve yaşlı bakım evine destek olunacak ve 400'den fazla insanın bir aylık gıda ihtiyacı karşılanacağı öğrenildi.

İYİLİK YARIŞI

Türkiye'nin Mozambik Büyükelçisi Hüseyin Avni Aksoy'un eşi Sibel Aksoy da bütün bu etkinliklerde Türkiye'nin gülen yüzü oluyor. Türkiye'den giden yardımların dağıtımında çalışmalara katılan Bayan Aksoy, bu tür faaliyetlerin kendisine huzur verdiğini belirtti. Bayan Aksoy, "Ramazan ruhunu Afrika'da insanlara hissettirmek, Türkiye'nin yardımseverliğini onlara göstermek ülkem adına bana mutluluk veriyor" diye konuştu.