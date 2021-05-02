Sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında merkez Sarıçam ve Seyhan ilçesindeki 3 iş yerinin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 300 içki kiti, 200 litre alkol aroması, 50 alkolmetre, 2 bin 500 değişik markalarda içki etiketi, 25 bin doluma hazır içki kiti şişesi, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.