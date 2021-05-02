Şehir Tiyatrosu’nun ödüllü dekaratörü Nilgün Gürkan hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatroları emektar ödüllü dekaratörünü kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarının emektar Sanatçısı, Dekor ve Giysi Tasarımcısı Nilgün Gürkan hayatını kaybetti. Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü "Hasır Şapka" 2001 ve 35.İsmet Küntay Ödülleri En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü "Düşüş" 2010 birincisi olan Nilgün Gürkan evinde hayatını kaybetti. Nilgün Gürkan'ın ölümü Şehir Tiyatrosunu yasa boğdu.

NİLGÜN GÜRKAN KİMDİR?

Nilgün Gürkan 1941 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisi'den mezun olan sanatçı, 1965 yılında Şehir Tiyatroları'nda göreve başladı. Şehir Tiyatroları'ndaki ilk oyunu Bir Gelin Geldi'dir. Uzun yıllar kapalı gişe oynayan Lüküs Hayat oyununun da dekorunu yapmıştır. Şehir Tiyatroları baş dekoratörü olarak emekli olmuştur. Şehir Tiyatroları'na 40 yıl emek vermiştir.

Dekor ve kostüm tasarımlarını yaptığı oyunlardan bazıları: Çıkmaz Sokak Çocukları, Hürrem Sultan, Kanlı Nigar, Kezban, Düşüş, Gönlümdeki Osman Hamdi, Bir Başkası, 4. Murat.

ÖDÜLLERİ:

Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı Ödülü "Hasır Şapka" 2001 ve 35.İsmet Küntay Ödülleri En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü "Düşüş" 2010