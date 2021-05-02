Şen Bakkal’dan şehit ve gazi çocuklarına simit ve meyve suyu

Gaziantepli bakkal Mehmet Demir, şehit ve gazi çocuklarına simit ve meyve suyunu ücretsiz veriyor. Demir geçen yıl kuzeninin askerde gazi olması üzerine bu kararı aldığını söyledi. Kendisinin öksüz büyüdüğünü anlatan Demir, ücretsiz simit ve meyve suyunu sadece şehit ve gazi çocuklarına değil, tüm öksüzlere hediye ettiğini belirtti. Demir, "Amacım öksüz yavrularımıza sahipsiz olmadıklarını söylemek" dedi. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Yeter ise "Böyle yiğitleri olan bu milleti kim yıkar" diye konuştu.