Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Siirt Valiliği bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayarak vatandaşlara evde hizmet vermeye devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik hastaların mağdur olmaması için oluşturulan destek grupları, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

İhtiyaçlarını 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ileten vatandaşların istekleri Jandarma, Polis ekipleri ile Vefa Destek Gurupları tarafından vatandaşların evlerine bırakılıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vefa Sosyal Destek Grupları ekip sorumlusu Rıdvan Aldemir; "Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların gereksinim duyduğu ihtiyaçları karşılamaya devam ediyoruz. 112, 155 ve 156 numaralar aracılığıyla ekiplerimize ulaşan ihbarları değerlendirip, en kısa sürede ekiplerimizce vatandaşlarımızın ihtiyaçları giderilmektedir." şeklinde konuştu.

Aldemir, "Ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda yardımı yanı sıra Türk Kızılay'ı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile birlikte aş evinde hazırlanan yemekleri mahallelerde ihtiyaç sahibi olan ailelerimize ulaştırıyoruz." dedi.