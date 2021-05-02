Şikayetini çekti bebeğiyle öldü

Konya'da, 22 yaşındaki Ramazan Menek, 8 aylık hamile eşi Tuba Menek'i (23) bıçaklayarak öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ramazan Menek, 4 ay önce kıskançlık nedeni ile tartıştığı hamile eşi Tuba Menek'i bacak ve kalçasından bıçakla yaraladı. Olaydan sonra zanlı gözaltına alınıp "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Bu olay üzerine Tuba Menek eşi hakkında 2 ay koruma tedbiri aldırdı. Ramazan Menek hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak Tuba Menek iki duruşmada da "Bana ve çocuklarıma bakacak kimse yok. Hamileyim ve doğumuma az kaldı. Eşimi serbest bırakın. Ben onu affettim" dedi. Bunun üzerine Ramazan Menek, 28 Nisan günü görülen duruşmanın ardından tahliye edildi.3 gün önce cezaevinden çıkan Ramazan Menek, Karatay ilçesi Şems Tebrizi mahallesindeki eve geldi. Evde önceki gün eşi Tuba Menek ile iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ramazan Menek, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kovalamaya başladı. 8 aylık hamile olan eşini banyoda yakalayan Ramazan Menek, kadını boğazından ve göğüs bölgesinden bıçaklayarak öldürdü. Eşinin cansız bedenini banyodan yatak odasına taşıyan Ramazan Menek, oturma odasındaki 2 yaşındaki kızı Gülay Menek'i de alarak evden kaçtı.Olay sırasında evde olan Ramazan Menek'in annesi Gülay Evren, kapıyı açıp, komşularından yardım istedi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Tuba Menek'in yaşamını yitirdiği belirledi. Cinayetin ardından kaçan Ramazan Menek, olayın meydana geldiği eve gelince, bölgede bulunan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Katil zanlısının 2 yaşındaki kızını da beraberinde olay yerine getirdiği öğrenildi. Suç aleti bıçağı da bir otoparka sakladığı belirtildi.Tuba Menek'in komşuları "Gencecik 8 aylık hamile, 1 ay sonra erkek çocuğu olacaktı. Ramazan daha önce eşini bıçakladığı için tutuklandı. Sonra cezaevinden arayıp, 'Beni affet tamam, bir daha yapmayacağım' demiş. Tuba da 'Çocuklarım babasız kalmasın' diyerek mahkemede şikayetini geri çekince, Ramazan serbest kaldı" dedi. Katil zanlısının kasten yaralama, gasp, kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, taksirle yaralama, hırsızlık, güveni kötüye kullanma, oto hırsızlığı gibi suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Tuba Menek'in boynunda da severek evlendiği katil zanlısı eşinin isminin yazılı olduğu dövme bulunduğu kaydedildi.Avukat Merve Mısır, olayla ilgili şunları söyledi: "Ceza kanunumuzda kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın ceza artırılır. Eşini bacak ve kalça kısmından bıçakla yaralayan şahsın, eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine tahliye edilmesi hatalı bir karar. Sabıka dediğimiz adli sicil kaydı, sanığın masumiyet karinesine tabi olarak yargılanması gerektiğinin yanı sıra suç işlemeye ne kadar yatkın bir birey olduğunu gösterir. Mahkeme, kadının şikâyetini ne kadar samimiyetle geri çektiğini uzman yardımı ile araştırmalı, sabıkasını göz önünde bulundurmalıydı. Tutukluluk, ceza kanunumuzda bir koruma tedbiridir."Türkiye'de cinsiyet eşitliği, şiddet konusunda 2 bin 55 kişinin katılımı ile yapılan araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı. "Ülkemizde kadın-erkek eşitliği var mı?" sorusuna verilen yanıtta bunun lafta kaldığı belirtilirken, her 10 kişiden 8'i Türkiye'de uygulamada kadın-erkek eşitliği olmadığını söyledi. NG Araştırma tarafından yapılan ankette, kadına şiddet ve kadın cinayetleri ile ilgili sorulara verilen yanıtlarda çarpıcı sonuçlar yer alıyor. Katılımcıların yüzde 85'i eşi veya sevgilisi tarafından şiddete maruz kalmadığını belirtirken, yüzde 10'u hayatında en az bir defa fiziksel şiddete uğradığını kaydetti. Kadınların yüzde 12'si şiddete maruz kaldığını belirtirken, erkekler için bu oran yüzde 8 oldu. Geçen yılki araştırmada bu oran kadınlarda yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 6'ydı. Yani son bir yılda fiziksel şiddete uğrayan kadınların sayısı azaldı. Araştırmaya katılan her 4 kişiden 1'i hayatında en az bir kez psikolojik şiddete maruz kaldığını belirtti. Psikolojik şiddet gördüğünü belirten kadınların oranı, erkeklerin 3 katı. ANKARA