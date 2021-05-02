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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:09 Son Güncelleme: 2.5.2021 12:20

Sınava otomobiliyle gelen gence büyük şok! Park yeri arayınca...

DHA
Sınava otomobiliyle gelen gence büyük şok! Park yeri arayınca...

Binlerce öğrencinin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün saat 10.15'te başladı. Avcılar'da sınava gireceği okula otomobili ile gelen Abdullah Demir isimli genç, park yeri ararken zaman kaybedip sınava gecikince içeri alınmadı.

Avcılar'da sınava gireceği binanın önüne gelen ve park yeri arayan bir aday, bu nedenle gecikince içeri alınmadı. ÖSYM tarafından düzenlenen AKADEMİK Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Adaylar, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebildi. Avcılar'daki D-100 karayolu yan yolu üzerinde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önüne otomobili ile gelen Abdullah Demir isimli aday, park yeri aradı.

PARK YERİ ARAYINCA SINAVA GİREMEDİ

Okulun çevresinde dolaşarak park yeri arayan Demir, saat 10.04'te koşarak binaya girmek istedi. Ancak, binanın dış kapısının saat 10.00'da kapatıldığını ve içeri alınmayacağını belirten aday tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı.

Aynı binaya koltuk değnekleri ile gelen bir aday ise cuma günü trafik kazası geçirdiğini belirtirken, güçlükle binaya girebildi.

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Sınava otomobiliyle gelen gence büyük şok! Park yeri arayınca...
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