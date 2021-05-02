Sınava otomobiliyle gelen gence büyük şok! Park yeri arayınca...

Avcılar'da sınava gireceği binanın önüne gelen ve park yeri arayan bir aday, bu nedenle gecikince içeri alınmadı. ÖSYM tarafından düzenlenen AKADEMİK Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 'Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi' kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.