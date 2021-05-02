Sinsi göz tansiyonunda en etkili tanı: Düzenli kontrol

Halk arasında 'karasu hastalığı' veya 'göz tansiyonu' olarak bilinen glokom, hastaların ancak en son aşamalarda fark edebildiği sinsi bir hastalık olarak ilerliyor. Glokom, geç tanı konulduğunda görme sinirinde onarılması mümkün olmayan kalıcı kayıplar oluşturabiliyor. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Enver Attila Bakan, glokomun belirti vermeyen bir hastalık olduğunu vurgulayarak, düzenli göz kontrolü çağrısında bulundu. Dr. Bakan, glokom ile ilgili şu bilgileri verdi ve uyarılarda bulundu:

GERİ DÖNÜŞSÜZ HASAR: Glokomu, göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşan göz siniri harabiyeti olarak tanımlayabiliriz. Buna bağlı olarak kişinin görme alanı yavaş yavaş daralarak azalır. Hastaların ancak en son aşamalarında fark edebildiği sinsi bir hastalık olan glokom, geç tanı konulduğunda görme sinirinde onarılması mümkün olmayan kalıcı kayıplar oluşturabiliyor.

KÖR EDEBİLİYOR: Günümüz teknolojisi ve göz hekimine ulaşabilme yönünden, görmeyi kaybetmenin zor, teşhis ve tedavinin ise kolaylaştığı bir zamanda olmamıza rağmen, glokom hâlâ görme kayıplarının ikinci nedeni olmaya devam ediyor.

40 YAŞ ÜZERİ DİKKAT: Toplam körlüklerin yüzde 13.5'unu içeren glokom her yaşta görülebilse de genellikle ileri yaşlarda rastlanıyor. 40 yaşın üzerinde görülme olasılığı yüzde 2- 2.5 civarında seyrediyor. Türkiye'de tanısı konmuş glokomlu hasta sayısının 550 bin olduğu ve bu sayının 3 misli kadarına ise henüz tanı koyulamadığı düşünülüyor.

TESADÜFEN TANI KONULUYOR

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR: Glokom genellikle başka bir şikâyetle ya da kontrole gelen hastaların muayenesinde tesadüfen yakalanıyor. Göz tansiyonunun yüksekliği ya da göz sinirinin yapısındaki farklılıklar ilk şüphe nedeni olarak beliriyor; sonrasında sinir lifleri ve görme alanı testleri ile çok erken safhada teşhis koyulabiliyor. Günümüzün ileri tanı yöntemleri sayesinde, görmede bir azalma olmadan birkaç yıl öncesinde glokom tanısı koymak mümkün olabiliyor.

TEDAVİDE SEÇENEK ÇOK: Glokom tedavisindeki temel amaç, mevcut olanı korumaktır. Yani görme siniri üzerinde bir hasar yok ise hasar oluşumunu engellemek, eğer bir hasar varsa da artışın önlenmesi hedefleniyor. Bu amaçla günümüzde çeşitli tedavi seçenekleri sunulabiliyor. Öncelikle damlalarla göz tansiyonunun istenilen düzeye indirilmesi amaçlanıyor. Gerektiğinde çeşitli lazer ve cerrahi tedavi seçenekleri de uygulanabiliyor.

DÜZENLİ KONTROL ŞART: Sinsi bir hastalık olan glokomda bilinmesi gereken en önemli nokta; glokomun tedavi edilebilir ancak kayıpları geri getirilemez bir hastalık olduğudur. Glokomun saptanmasında yani erken tanısında en etkili yol ise göz doktoru tarafından yapılacak düzenli kontrol ve muayenelerdir.

KORNEASI İNCELMİŞ KİŞİLERDE GLOKOM TEŞHİSİ ATLANABİLİR

Bu riskler varsa gecikmeden göz doktoruna gidin:

Glokom, her yaşta olabileceği gibi, daha çok bir ileri yaş hastalığıdır.

Ailede göz tansiyonu olanlarda 3-5 misli daha fazla görülür.

Şeker, yüksek tansiyon, tiroit bezinin az çalışması, damar sertliği, vaskülit, sigara kullanımı gibi dolaşım bozukluğu riski olanlarda, göz sinirinin beslenmesi de bozularak daha kolay zarar görebilir.

Kortizonlu hap ve damlaları uzun süre kullananlarda risk vardır.

Myopi; hem glokom riskini iki kat attırır, hem de tanıyı zorlaştırır.

Göz yapısına ait bazı farklılıkları olanlarda risk fazladır.

Gözlük atmak için lazer ameliyatı olmuş ve kornea tabakası incelmiş kişilerde, göz tansiyonları olduğundan düşük çıkabileceği için glokom teşhisi atlanabilir.

BU BELİRTİLER GLOKOM HABERCİSİ OLABİLİR!

Ancak en son aşamalarda fark edilebilen sinsi bir hastalık olan glokom, nadir de olsa bazı belirtiler verebiliyor. Bu belirtilere karşı uyanık olun:

Zaman zaman bulanık görme, baş ve göz çevresinde ağrı, göze bastırıldığında hissedilen hassasiyet

Geceleri ışıklar etrafında görülebilen hareler

Doğumsal glokomda; bebeklerde gözlerde irilik, gözler arasında boyut farkı.

GÖZ TANSİYONUNUN NORMAL DEĞERİ NEDİR?

'Normal göz içi basıncı' kişiye özel bir değerdir. Genellikle '9 mmHg alt, 22 mmHg da üst sınır' olarak kabul edilir. Bu sınırlar içinde dahi optik sinir üzerinde glokom hasarı olabileceği gibi her göz içi basıncı yüksek olan kişide glokom olacağı anlamına da gelmez. Çünkü glokomun oluşumunda en önemli neden yüksek göz tansiyonudur, ancak tek başına da yeterli olmayabilir.