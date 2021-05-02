Sivas'ı Yüksek Hızlı Tren heyecanı sardı

Ayhan, proje kapsamında çevre düzenlemelerine başladıklarını ifade ederek, "Eksiklikler gideriliyor. Ulaştırma Bakanımızın vermiş olduğu bir tarih var. O tarihe yetiştirilmesi için gece gündüz çalışılıyor. Dinamik test sürüşleri devam ediyor. Test sürüşlerinin olumlu gittiğine dair arkadaşlarımız bize bilgi veriyor." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde de çalışmaların aksamadan devam ettiğine dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu yaz döneminde Sivaslı hemşehrilerimiz bu hizmetten yararlanacaktır. Evet biraz geç oldu ama güç olmasın dedik. Bu güzel hizmet ile Sivas'ımız buluşacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, TCDD Genel Müdürlüğüne ve sahada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Salgına rağmen hiçbir duraksama olmadan gece gündüz çalışmalar devam ediyor. Bir ay önce buraya yine gelmiştik, bir ay önceyle çok ciddi farklılıklar var, verilen söze uyulması konusunda çalışmalar devam ediyor."

Ayhan, coğrafi şartlar nedeniyle çalışmalarda aksamalar yaşandığını, büyük işlerde böyle zaman sarkmalarının normal karşılanması gerektiğini dile getirdi.