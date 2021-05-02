Siverek kırsalında yol çalışmaları sürüyor

Siverek'in kırsal mahallelerde 5 ayrı ekiple 4 farklı bölgede sürdürülen çalışmalar kapsamında Oyman, Kırgıbayır, Güher ve Bahçe mahallelerinde çalışmalar tamamlanırken çok sayıda mahalle ve sokakta ise stabilize yol yapımı sürüyor.

Şanlıurfa'nın en geniş kırsalına sahip ilçesinin Siverek olduğunu dile getiren Kırsal Hizmetler Müdürü Erkan Aslanparçası, yaklaşık 650 yerleşim yerine kısıtlı imkanlarla hizmet götürmeye çalıştıklarını söyledi.

Siverek kırsalının dağınık ve düzensiz yerleşim alanlarından oluştuğunu ifade eden Erkan Aslanparçası, "Mahalle sakinlerinden gelen talepler ve Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatıyla talepleri programa dahil ediyoruz. Önceliğimiz aciliyet arz eden ve nüfus olarak yoğun olan mahallelerimizdir. Daha önce hiç hizmet almamış mahallelerimizi ön planda tutarak yoğun ve ivedi çalışmalar yürütüyoruz. İşimizi asıl zorlaştıran noktalar ise düzensiz yapılaşma ve birbirinden uzak yapılan hanelerin olmasıdır." dedi.

Çalışma yapılan süreci de anlatan Aslanparçası, "Tüm bu olanaksızlıklara rağmen yaptığımız bu hizmetlerde 3 bin kamyon stabilize malzeme kullandık. Stabilize malzeme ocağını bazen mahallelerimizden temin ediyoruz ki mahallelerin yakınlarında bulamayınca mecburen uzak noktalarda aramak zorunda kalıyoruz. Uzun ve yorucu bir sürecin ardından ismi geçen 4 mahallelerimizin tüm yollarını tamamlayarak mahalle sakinlerimizin hizmetine sunduk. Hala söz konusu ocaktan diğer devam eden programlarımıza da malzeme çekmeye devam ediyoruz. Kırsal ekibi olarak program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğünün tüm kadrolarıyla sahada olduğunu belirten Aslanparçası, kısa sürede ekip ve araç sayısını arttıracaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ve sahadaki ekiplere teşekkür eden Oluklu Mahalle muhtarı İsa Zengin, "Mahallemiz uzun süredir hizmet alamıyordu ve biz Ayşe başkanımızla yaptığımız toplantıda bunu dile getirmiştim. Kendisi kısa sürede ilgileneceğini söyledi ve söylediği gibi de oldu. Ekipler mahallemizdeki tüm yollarımızı tamamladı. Bizleri yaz aylarında tozdan kış aylarında ise çamur deryasına dönen yollardan kurtardı. Başkanımız Ayşe hanımın şahsında tüm ekiplerine tekrar teşekkür ediyorum." dedi.