Sivil polisten para isteyen değnekçi gözaltına alındı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerinin yapmış olduğu denetimlerde, Şişli İlçesi Mim Kemal Öke Caddesinde bir market önünde yol üzerine park eden araçlardan ücret talep ettiği tespit edilen, değnekçi O. K. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheli şahsa 2918 Sayılı K.T.K'nın 79. Maddesine (Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) ve 1593 sayılı UHK 282. maddesine (Sokağa çıkma yasağına uymama) istinaden adli işlemleri yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.