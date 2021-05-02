Son dakika: 34 gündür kayıptı! Korkunç gerçek otomobilden gelen kokuyla ortaya çıktı

Son dakika... Bursa'dan şoke eden bir olay ajanslara ulaştı. Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.
KÖTÜ KOKUNUN ARABADAN GELDİĞİ ANLAŞILDI
Dün akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu.
OTOMOBİLİN KENDİSİNE AİT OLDUĞU ANLAŞILDI
Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti.