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Giriş Tarihi: 2.5.2021 08:30 Son Güncelleme: 2.5.2021 08:45

Son dakika: 34 gündür kayıptı! gerçek otomobilden gelen kokuyla ortaya çıktı

DHA
Son dakika: 34 gündür kayıptı! Korkunç gerçek otomobilden gelen kokuyla ortaya çıktı

Son dakika haberi... Bir ayı aşkın süredir kayıp olan genç adamın cesedi gelen kokuların ardından otomobilinin bagajında bulundu. 'nın Kestel ilçesinde, park halindeki plakasız otomobilden yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası polisin yaptığı incelemede, otomobilin bagajında çürümüş erkek cesedi bulundu. İncelemeler sonucu cesedin, 34 gündür kayıp olarak aranan Sinan Sönmez'e (32) ait olduğu tespit edildi. Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Son dakika... Bursa'dan şoke eden bir olay ajanslara ulaştı. Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi'nde yaşayanlar vatandaşlar, Buluş Caddesi üzerinde uzun süredir park halinde olan plakasız otomobilden gelen kötü kokular üzerine polise ihbarda bulundu.

KÖTÜ KOKUNUN ARABADAN GELDİĞİ ANLAŞILDI

Dün akşam saat 20.30 sıralarında olay yerine gelen polis ekipleri, kötü kokunun otomobilin bagajından geldiğini tespit etti. Savcılıktan alınan izin sonrası çilingir yardımıyla otomobilin bagajı açıldı. Açılan bagajda, çürümüş bir erkek cesedi bulundu.

OTOMOBİLİN KENDİSİNE AİT OLDUĞU ANLAŞILDI

Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için inceleme yapan polis ekipleri, cesedin İnegöl ilçesinde 30 Mart tarihinden beri kaybolan Sinan Sönmez'e ait olduğunu belirledi. Ekipler, otomobilin de Sönmez'e ait olduğunu ve plakalarının söküldüğünü tespit etti.

DETAYLI İNCELENECEK

Sönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise detaylı olarak incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: 34 gündür kayıptı! Korkunç gerçek otomobilden gelen kokuyla ortaya çıktı
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