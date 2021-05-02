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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:06 Son Güncelleme: 2.5.2021 12:12

: skandalında yeni gelişme! Karışan cenaze...

DHA
Son dakika: Cenaze skandalında yeni gelişme! Karışan cenaze...

haberi: 'da yaşamını yitirdikten sonra toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'e gönderilirken nakil sırasında cenazesi karışan Gurbet Daban'ın cenazesi Sakarya'da bulundu. Daban'ın cenazesi, ailesi tarafından daha önce planan Siirt yerine, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Son dakika:Olay, dün Siirt'te meydana geldi. İstanbul'da böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Gurbet Daban'ın cenazesi, içinde 4 cenazenin daha bulunduğu nakil aracıyla memleketi Siirt'e gönderildi.

Araçtaki 4 cenaze farklı illerde ailelerine teslim edildi. Ercan Daban da Siirt'te annesine ait olduğu belirtilen cenazeyi nakil aracından alarak defin öncesi Sancak Çarşı Camisi'ne götürdü.

Burada, cenaze namazı öncesi yakınları cenazenin Gurbet Daban'a ait olmadığını fark etti.



DABAN'IN CENAZESİNE SAKARYA'DA ULAŞILDI

Ercan Daban, annesinin cenazesinin kayıp olduğunu öne sürerek yetkililerle görüşme yaptı.

Yapılan araştırmayla Daban'ın cenazesinin Sakarya'da olduğu, Siirt'e gelen cenazenin ise Sakarya'da toprağa verilmesi gereken Hatice Özmen'in (71) cenazesi olduğu anlaşıldı.

Karışıklığın tespit edilmesiyle Özmen'in cenazesi Sakarya'ya, Gurbet Daban'ın cenazesi ise daha önce planlanan Siirt yerine Diyarbakır'ın Bismil ilçesine gönderilerek, toprağa verildi.

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Son dakika: Cenaze skandalında yeni gelişme! Karışan cenaze...
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