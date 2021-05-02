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Giriş Tarihi: 2.5.2021 08:57 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:09

Son dakika: Esra öğretmenin kahreden ölümü! Ders sırasında beyin kanaması geçirdi...

İHA
Son dakika: Esra öğretmenin kahreden ölümü! Ders sırasında beyin kanaması geçirdi...

Acı olay 'nın ilçesinde meydana geldi. İnternet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Karaman'ın ani vefatı ilçede üzüntüye neden oldu.

Bodrum'da özel bir Koleji'nde sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli'ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti. Esra Kahraman'ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.

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Son dakika: Esra öğretmenin kahreden ölümü! Ders sırasında beyin kanaması geçirdi...
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