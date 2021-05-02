SON DAKİKA | Hava durumunda değişim haftası, hem yağış hem yaz sıcaklıkları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu geldi. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğu görülürken öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda kalan illerde sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde ise Salı gününden itibaren yağışların geri geleceği gözlemleniyor. Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!
HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
36 DERECELİK HAVA SICAKLIĞI KAPIDA
İleriye dönük hava tahminlerine bakıldığında Aydın'ın haftanın rekor sıcaklığı ile dikkat çektiği görülüyor. Aydın Pazartesi günü gündüz parçalı bulutlu ve 36 dereceleri görecek.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Artvin çevreleri ile zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde (Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu