SON DAKİKA | Hava durumunda değişim haftası, hem yağış hem yaz sıcaklıkları geliyor

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Artvin çevreleri ile zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde (Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu