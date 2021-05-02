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Giriş Tarihi: 2.5.2021 10:21 Son Güncelleme: 2.5.2021 10:21

| Hava durumunda değişim haftası, hem yağış hem yaz sıcaklıkları geliyor

SON DAKİKA | Hava durumunda değişim haftası, hem yağış hem yaz sıcaklıkları geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunu yayınladı. MGM resmi sitesi üzerinden yayınlanan hava durumu tahminlerine göre; bugün yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıklarında artış görülürken yeni haftada Salı gününden itibaren yurtta yağışlı hava hakim olacak. Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu tahminlerine göre; Salı gününe kadar iç kesimlerde 2 ile 5 derece sıcaklık artışı gözlemlenirken, Salı günü itibarıyla yağışlar geri gelecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporu geldi. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğu görülürken öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda kalan illerde sağanak yağış bekleniyor. Yurt genelinde ise Salı gününden itibaren yağışların geri geleceği gözlemleniyor. Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu!

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ile zamanla Ege'de batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

36 DERECELİK HAVA SICAKLIĞI KAPIDA

İleriye dönük hava tahminlerine bakıldığında Aydın'ın haftanın rekor sıcaklığı ile dikkat çektiği görülüyor. Aydın Pazartesi günü gündüz parçalı bulutlu ve 36 dereceleri görecek.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kastamonu çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Artvin çevreleri ile zamanla Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Çorum ve Amasya çevrelerinin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra mevzi sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer pus ve sisli

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde (Diyarbakır, Adıyaman, Batman ve Siirt çevrelerinde) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 30°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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SON DAKİKA | Hava durumunda değişim haftası, hem yağış hem yaz sıcaklıkları geliyor
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