SON DAKİKA | İş adamına inanılmaz tuzak! Evlenme vaadiyle 328 bin TL...





"BU KADIN GERÇEK BİR DOLANDIRICI, CEZA ALSIN İSTİYORUM"



İş adamı Aydın Efe, "Yani ben gerçekten mağdurum, şunu söylemek istiyorum. Çorlu halkı ve yatırımcılar bu kadına inanmasın. Bu kadın gerçekten hakiki bir dolandırıcı. Yani şunu bilin bu kadın tam bir şeytan. Ben çok yanılmışım ve şu an beni sağda solda mafyalara aratıyor. Kendisi savcılığa vermiş, bizde savcılığa verdik. Avukatımla beraber bu konunun peşini sonuna kadar bırakmayacağım. Ben parasında değilim insanları kullanarak bu yol yürünmez. Özellikle Çorlu halkına sesleniyorum. Suçsuzsa gider savcılığa suçsuzluğunu ispat eder. Ben onun yüzünden ailemle kötü oldum. Bu inandırıcı bir kadın değil, bunun güzelliğine aldanmasınlar. Bu kadın sizi güzelliği ile çekebiliyor ve ağına düştünüz mü daha çıkma şansınız yok. Gerçekten bunun ceza almasını istiyorum. Bir sürü şahitlerim var. Çorlu halkından bayağı mesaj geliyor. Ben kimseden korkmuyorum. Bu işin sonuna kadar gideceğim" diye konuştu.