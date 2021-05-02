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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:25 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:35

Son dakika: 'da dehşet! Gelin, kayınpederini öldürdü!

DHA
Son dakika: Kastamonu'da dehşet! Gelin, kayınpederini öldürdü!

'nun Cide ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 2 çocuk annesi Fati O. (39), çocuğuna şiddet uygulayan kayınpederi Mevlut O'yu (70) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı gelin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yıldızalan köyünde 2 katlı ahşap evde oğlu, gelini ve torunlarıyla beraber yaşayan Mevlüt O., iddiaya göre; bostanına ineği soktuğu için torununu sopayla dövdü. Annesi Fati O.'nun yanına giden torun, dedesini şikayet etti. Fati O. ise bunun üzerine kayınbabası ile tartışmaya başladı. Fati O., kavgaya dönüşen olayın sonunda av tüfeği ile kayınbabası Mevlüt O.'ya ateş açtı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mevlüt O.'nun hayatını kaybettiği belirlenirken, Fati O. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KÖY OLARAK ŞAŞKINIZ"

Yıldızalan Köyü Muhtarı Bayram Salman, "Ailenin şimdiye kadar hiç kavgasını duymadık. İyi geçinen insanlardı. Köy olarak şaşkınız" dedi.

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Son dakika: Kastamonu'da dehşet! Gelin, kayınpederini öldürdü!
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