Son dakika: Kastamonu'da dehşet! Gelin, kayınpederini öldürdü!

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Yıldızalan köyünde 2 katlı ahşap evde oğlu, gelini ve torunlarıyla beraber yaşayan Mevlüt O., iddiaya göre; bostanına ineği soktuğu için torununu sopayla dövdü. Annesi Fati O.'nun yanına giden torun, dedesini şikayet etti. Fati O. ise bunun üzerine kayınbabası ile tartışmaya başladı. Fati O., kavgaya dönüşen olayın sonunda av tüfeği ile kayınbabası Mevlüt O.'ya ateş açtı.