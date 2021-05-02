Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 2 Mayıs
Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:58

sonuçları saat kaçta açıklanacak? ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 2 Mayıs

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 2 Mayıs

sonuçları için geri sayım devam ediyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto’da geçtiğimiz çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. Bu durum yeni yapılacak olan çekilişe olan heyecanı arttırdı. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 2 Mayıs

Milli Piyango Online tarafından bu akşam çekilişi gerçekleştirilecek olan Süper Loto için şans oyunu severlerin heyecanla bekleyişi sürüyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan çekiliş yenilenen sistemi ile büyük ödüller veriyor. Hatırlanacağı üzere son yapılan çekilişte 6 bilen çıkmamış ve büyük ikramiye devir etmişti. İşte Süper Loto saat kaçta açıklanacak sorusunun yanıtı

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 2 Mayıs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA