Sürücü koltuğundaki kişi 8 yaşındaydı! Babası gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.12 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı.

8 yaşında bir çocuğun araç kullanırken görüntüleri ortaya çıkınca İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. R.Ü.'nün kendi rızası ile çocuğunun araç kullanmasına izin verdiği tespit edildi. R.Ü. gözaltına alındı. R.Ü. hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Hükümlülüklerin İhlali - Ehliyetsiz Şahsa Araç Kullandırma" suçundan yasal işlem başlatıldı ve "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında iki bin 698 lira ceza kesildi.