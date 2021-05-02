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Giriş Tarihi: 2.5.2021 13:19 Son Güncelleme: 2.5.2021 13:19

Sürücü koltuğundaki kişi 8 yaşındaydı! Babası gözaltına alındı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sürücü koltuğundaki kişi 8 yaşındaydı! Babası gözaltına alındı

’da araç kullanan 8 yaşındaki çocuğun “Kendi rızam ile kullandırdım” diyen babası gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 1 Mayıs Cumartesi günü saat 16.12 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı.

8 yaşında bir çocuğun araç kullanırken görüntüleri ortaya çıkınca İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. R.Ü.'nün kendi rızası ile çocuğunun araç kullanmasına izin verdiği tespit edildi. R.Ü. gözaltına alındı. R.Ü. hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Hükümlülüklerin İhlali - Ehliyetsiz Şahsa Araç Kullandırma" suçundan yasal işlem başlatıldı ve "Karayolları Trafik Kanunu" kapsamında iki bin 698 lira ceza kesildi.

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Sürücü koltuğundaki kişi 8 yaşındaydı! Babası gözaltına alındı
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