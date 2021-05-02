Tabela ile kepenk arasında sıkıştı

İzmit İlçesi Karabaş Mahallesinde, bir iş yerinin kepenk ile tabela arasında kalan kısmından gelen kedi sesini duyan bölge sakinlerinden Funda Aksoy, 2 gün boyunca bu sesin devam etmesi üzerine durumdan şüphelenerek İzmit Belediyesi Zabıta Ekiplerini aradı.

Adrese giden Zabıta Ekipleri, bir merdiven ile kedinin sesinin geldiği noktaya çıkıp kontrol ettiğinde, kedinin mahsur kaldığını belirledi. Bunun üzerine aç olduğu tahmin edilen kedi için mama getirildi. Zabıta memuru Nurdoğan Yenigün, elindeki mama ile kedinin vücudunun bir kısmını dışarı çıkarması ile patisinden yakalayarak ikinci denemesinde sıkıştığı yerden kurtardı. İhbarı veren Aksoy kediyi alarak bölgeden uzaklaşırken, kurtarma çalışmalarını izleyen vatandaşlar itfaiye memurunu alkışladı.