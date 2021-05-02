Tartıştığı kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı! Pes dedirten sözler: Bu alemde kral benim

"BU ALEMDE KRAL VARSA O DA BENİM"

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan Halil G.'yi Tatlıcak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, ''Bu alemde kral varsa o da benim'' dedi.