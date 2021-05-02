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Giriş Tarihi: 2.5.2021 17:49 Son Güncelleme: 2.5.2021 17:59

Tartıştığı kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı! Pes dedirten sözler: Bu alemde kral benim

DHA
Tartıştığı kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı! Pes dedirten sözler: Bu alemde kral benim

'nın ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı kuzeni 'yı, sonra da başka mahallede oturan yengesini Makbule G.'yi (27) bıçakla yaralayan Halil G. (21) gözaltına alındı. Halil G., gözaltına alındığı sırada gazetecilere dönüp "Bu alemde kral varsa o da benim." dedi.

Konya'daki olay, saat 13.00 sıralarında Karatay ilçesinde meydana geldi. Halil G., önce Fetih Mahallesi'nde oturan teyzesinin oğlu Serkan Kaya'yı belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

KUZENİNİ VE YENGESİNİ BIÇAKLADI

Halil G. olayın ardından oturdukları Tatlıcak Mahallesi'ne geldi. Burada da tartıştığı yengesi Makbule G.'yi bıçakladı. Kanlar içinde kalan Serkan Kaya ve Makbule G., ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralılardan Serkan Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kaya'nın öldüğünü haber alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

"BU ALEMDE KRAL VARSA O DA BENİM"

Olayın ardından çalışma başlatan polis, kaçan Halil G.'yi Tatlıcak Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Halil G., kendisini görüntüleyen gazetecilere dönüp, ''Bu alemde kral varsa o da benim'' dedi.

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Tartıştığı kuzenini öldürdü, yengesini yaraladı! Pes dedirten sözler: Bu alemde kral benim
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