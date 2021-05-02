Tıklım tıklım kafeye ikinci mühür! 11 kişiye 38 bin lira ceza!

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken fakat açık tutularak içeriye müşteri alınan bir kafeyi denetledi.
1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'ndeki adrese giden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adreste 11 kişinin bulunduğunu, sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve geçmişte mühürlenen iş yerinde mühürün bozularak faaliyet sürdürüldüğünü tespit etti.
11 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası kesildi. Devletin yasalarını hiçe sayan iş yeri sahibi V.Y. hakkında "Mühür Fekki-Bozma" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. İş yeri ise ikinci defa mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.