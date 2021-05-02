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Giriş Tarihi: 2.5.2021 13:18

Tıklım tıklım kafeye ikinci mühür! 11 kişiye 38 bin lira ceza! EMİR SOMER

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamına kontrol ve denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kafede 11 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasına, sosyal mesafe ve maske kurallarına aykırı davrandığını saptadı. 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza kesildi. Geçmişte mühürlenen fakat devletin yasalarını hiçe sayan sahibi tarafından mührü bozulduğu anlaşılan adres ikinci defa mühürlendi. İş yeri sahibine “Mühür Fekki-Bozma” suçundan işlem yapıldı.