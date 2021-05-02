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Haberler Yaşam Haberleri Tıklım tıklım kafeye ikinci mühür! 11 kişiye 38 bin lira ceza!
Giriş Tarihi: 2.5.2021 13:18

Tıklım tıklım kafeye ikinci mühür! 11 kişiye 38 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Tıklım tıklım kafeye ikinci mühür! 11 kişiye 38 bin lira ceza!

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamına kontrol ve denetimlerini sürdüren Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir kafede 11 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasına, sosyal mesafe ve maske kurallarına aykırı davrandığını saptadı. 11 kişiye 38 bin 159 lira ceza kesildi. Geçmişte mühürlenen fakat devletin yasalarını hiçe sayan sahibi tarafından mührü bozulduğu anlaşılan adres ikinci defa mühürlendi. İş yeri sahibine “Mühür Fekki-Bozma” suçundan işlem yapıldı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken fakat açık tutularak içeriye müşteri alınan bir kafeyi denetledi.

1 Mayıs Cumartesi akşamı saat 22.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi'ndeki adrese giden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adreste 11 kişinin bulunduğunu, sokağa çıkma kısıtlamasına, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını ve geçmişte mühürlenen iş yerinde mühürün bozularak faaliyet sürdürüldüğünü tespit etti.

11 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 38 bin 159 lira idari para cezası kesildi. Devletin yasalarını hiçe sayan iş yeri sahibi V.Y. hakkında "Mühür Fekki-Bozma" suçundan ötürü adli işlem yapıldı. İş yeri ise ikinci defa mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Tıklım tıklım kafeye ikinci mühür! 11 kişiye 38 bin lira ceza!
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