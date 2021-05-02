SON DAKİKA: Trabzon'da feci olay! Matematik öğretmeninin cesedi bulundu!

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Ganita mevkiinde çalışan inşaat işçileri deniz kenarındaki kayalıkların az açığında hareketsiz halinde bir ceset olduğunu fark etti. İşçiler polisi ve sahil güvenliği arayarak durumu bildirdi. Olay yerine Asayiş şube ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil ekipleri güvenlik denizden erkek cesedini çıkararak polis ekiplerine teslim etti. 36 yaşındaki matematik öğretmeni Onur Hacısalihoğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset daha sonra incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.