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Giriş Tarihi: 2.5.2021 14:45 Son Güncelleme: 2.5.2021 15:14

SON DAKİKA: 'da feci olay! Matematik öğretmeninin cesedi bulundu!

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
SON DAKİKA: Trabzon'da feci olay! Matematik öğretmeninin cesedi bulundu!

Son dakika haberi: ’un Ortahisar ilçesine bağlı Ganita mevkiinde öğlen saatlerinde deniz kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde bulunan cesedin 36 yaşındaki matematik öğretmeni Onur Hacısalihoğlu’na ait olduğu tespit edildi. Hacısalihoğlu'nun intihar ettiği öne sürüldü.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Ganita mevkiinde çalışan inşaat işçileri deniz kenarındaki kayalıkların az açığında hareketsiz halinde bir ceset olduğunu fark etti. İşçiler polisi ve sahil güvenliği arayarak durumu bildirdi. Olay yerine Asayiş şube ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sahil ekipleri güvenlik denizden erkek cesedini çıkararak polis ekiplerine teslim etti. 36 yaşındaki matematik öğretmeni Onur Hacısalihoğlu'na ait olduğu tespit edilen ceset daha sonra incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

İNTİHAR İDDİASI

Ailesi tarafından 3 gün önce polise kayıp ihbarı verilen ve polis tarafından arandığı öğrenilen 36 yaşındaki matematik öğretmeni Onur Hacısalihoğlu'nun, parasını borsada batırdığından dolayı bunalıma girip bugün öğlen saatlerinde denize atlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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SON DAKİKA: Trabzon'da feci olay! Matematik öğretmeninin cesedi bulundu!
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