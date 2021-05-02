Trafikte dehşet anları: Önce tekmeler savurdu, ardından yangın söndürme tüpüyle saldırdı

Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, önceki gün Beykoz Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.