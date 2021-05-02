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Giriş Tarihi: 2.5.2021 11:54 Son Güncelleme: 2.5.2021 12:08

Trafikte anları: Önce tekmeler savurdu, ardından yangın söndürme tüpüyle saldırdı

DHA
Trafikte dehşet anları: Önce tekmeler savurdu, ardından yangın söndürme tüpüyle saldırdı

'da trafikte yol verme nedeniyle kavga çıktı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin önünü kesen lüks otomobilin sürücüsünün, kamyonete önce tekmeler savurduğu ardından yangın söndürme tüpüyle saldırdığı görülüyor.

Beykoz'da trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, önceki gün Beykoz Yeni Riva yolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı.

TEKME İLE SALDIRDI

Yaşanan tartışmanın ardından lüks otomobilden inen sürücü, kamyonet sürücüsüne tekme ile saldırdı. Tekme salladığı kamyonetin aynasını kıran sürücü, ardından otomobilinin bagajından aldığı yangın söndürme tüpüyle saldırısını sürdürdü.

Otomobilin sürücüsü, yangın söndürme tüpünü kamyonet sürücüsünün üzerine boşalttı. Araçlarını yolun ortasında durdurdukları için bir anda arkalarından trafik yoğunluğu oluştu. Diğer sürücülerin araçlarından inip müdahale etmesinin ardından kavga sona erdi.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin önünü kesen lüks otomobilin sürücüsünün aracından indiği, kamyonete tekmeler savurduğu, otomobilinden yangın söndürme tüpü alıp kamyonet sürücüsüne boşalttığı ve ardından ona yangın tüpüyle saldırdığı görülüyor.

Beykoz'da trafikte yol verme kavgası; önce tekme sonra yangın söndürme tüpüyle saldırdı | Video

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Trafikte dehşet anları: Önce tekmeler savurdu, ardından yangın söndürme tüpüyle saldırdı
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