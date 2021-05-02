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Giriş Tarihi: 2.5.2021 12:32

Turizm Mayıs sonunda hareketlenecek

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Turizm Mayıs sonunda hareketlenecek

Türkiye geneli 29 Nisan itibariyle başlayan 17 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla vatandaşların tatil beldelerine talebi arttı. Covid-19 pandemisinde pek çok sektörde zor günler yaşanırken turizm sektörü de etkilenen kollardan biri oldu. 2021 yaz döneminde ilk yabancı turist kafilesini otelinde ağırlayan Turgut Torunoğulları, 17 günlük sokağa çıkma yasağında son iki gündür Ege bölgesinin aşırı kalabalıklaştığını belirtirken; “Hijyen, maske ve mesafe kurallarına çok dikkat ederek mayıs ayında hedefimiz otellerde yüzde 55 doluluk.” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Türkiye'de başlayan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar tatil beldelerine akın etti. Muğla'nın Marmaris bölgesinde bulunan otel sahibi Turgut Torunoğulları, 30 yıllık turizmci olarak yaşanan süreci değerlendirdi.

25 MAYIS SONRASI TURİZMDE HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK

Torunoğulları, Ege Bölgesi'nin aşırı derece kalabalıklaştığını belirtirken sözlerine şöyle devam etti:

"Turizmde yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. 25 Mayıs'tan sonra çok daha hareketleneceğine inanıyorum. Biz ilk yabancı turist kafilesini ağırladık hala da yurtdışından rezervasyonlar almaya devam ediyoruz çok şükür. Turistler Türkiye'yi çok özlemişler. Pandemi sürecinde çok sıkıntı çektik. İnşallah hepsi yavaş yavaş geçecek. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelecek misafirlerimiz yasak sebebi ile rezervasyonlarını iptal etti. Gelen misafirlerimizde çok dikkatli olarak tatillerine devam ediyor. Türkler için 17 günlük bir kampanya başlattık. Şu an otelimizin doluluk oranından memnunuz inşallah hepimizi daha güzel günler bekliyor."

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Turizm Mayıs sonunda hareketlenecek
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