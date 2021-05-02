Üç kez Kovid’e yakalandı, babasını virüsten kaybetti

Bugüne kadar 160'ın üzerinde milletvekili Kovid-19'a yakalandı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise üç kez koronavirüsle mücadele etti. Kiler ilk kez geçen yıl mayısta korona oldu, hastalığı hafif atlattı. 2 ay sonra Kovid-19 testi tekrar pozitif çıkan Kiler, hastalıktan yine hafif semptomlarla kurtuldu. Kiler'e Kovid-19'la ikinci mücadelesinden iki ay sonra üçüncü kez virüs bulaştı. Kiler, bu kez anne ve babasından kaptığı hastalığı çok ağır atlattı. Bu süreçte Kovid-19 tedavisi gören babasını da kaybeden Kiler'in vücudunda 3'üncü kez hastalığa yakalanmasından sonra yeterli antikor oluştuğu tespit edildi. Kiler, son hastalanmasının üstünden 6 ay geçtiği için aşısını da yaptırdı.