Üç minik bedene on binlerce nefes

Polis memuru Ertan Kızılkurt ve eşi Zübeyde'nin biricik yavrusu Aziz Cemal (1), hayata 'merhaba' dedikten sadece 50 gün sonra SMA Tip1 (Spinal Musküler Atrofi) hastalığıyla tanıştı. Güçlüklerle dolu hayat mücadelesinin ilk adımlarını o gün atmaya başladı. Birçok tedavi yöntemi denendi başarılı olunamadı.Aile, evladını ABD'ye gen tedavisine götürmeye karar verdi. 2 milyon dolarlık tedavi için "Aziz Cemal'in Mücadelesi" yardım kampanyasını başlattı. Polisler meslektaşlarının evladı için seferber oldu. İstanbul Emniyeti Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü başta olmak üzere yurt genelinde tüm emniyet teşkilatı destek verdi. STK'lar, vatandaşlar yardım yağdırdı. Sonunda hedefe ulaşıldı ve para toplandı. ABD'ye götürülen Aziz Cemal'in 3 ay sürecek tedavisi geçen hafta başladı.Baba Ertan Kızılkurt, "Bir tedavi varsa para yüzünden bundan vazgeçemezdik. Bu yüzden diğer aileler gibi biz de bir kampanya başlattık. Başta buna inanmak çok zordu. Çünkü maliyet gerçekten çok yüksekti. Ama aylar sonra hedefimize ulaştık. Bir baba olarak bize yardım eden herkese canı gönülden teşekkür ederim. Biz de diğer çocuklarımız için mücadele edeceğiz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.Polis Mikail Kaya (29) ile hemşire Elif Kaya'nın (24) çocukları 8.5 aylık Ömer Akif Kaya hayatını mücadeleye çeviren hastalıkla henüz 3.5 aylıkken tanıştı. Önce takviye tedavisine başlandı. İlaçların yan etkilerine daha fazla dayanamayan Ömer Akif'in minik kalbi durdu ancak hayata döndürüldü ve bir ay yoğun bakımda kaldı. Aile, Dubai'deki bir hastanede gen tedavisine karar verdi. "Ömer Akif'e Nefes Ol" kampanyası başlatıldı. Tıpkı Aziz Cemal'de olduğu gibi hem polisler hem de vatandaşlar kenetlendi ve ülkenin dört bir yanından bağışlar yapıldı. Hedefe 700 bin dolar kaldı.Polis Şükrü Eser ile ev hanımı Saadet Eser'in Hatay'da doğan 3 yaşındaki çocukları Beyazıt Eser de tıpkı ablası gibi SMA Tip1 hastası olarak dünyaya geldi. 2016'da ilk göz ağrıları olan kızlarını aynı hastalıktan kaybeden Eser çifti, Beyazıt bebeğe sağlıklı bir hayat yaşatmak için Dubai'deki hastaneyle irtibata geçti. 2 milyon 196 bin dolarlık tedavi için "Beyazıt Yürüyecek" kampanyası başlatıldı. Kilo arttıkça tedavi riski düşüyor. 10 kilo olan Beyazıt'ın 14 kiloya erişmeden tedavi olması gerekiyor.Kas kaybı ile zayıflığa sebep olan ve ölüm riski bulunan SMA, omurilikteki sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetleri yok ediyor.