Uyuşturucu operasyonunda 23 tutuklama

Uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçlarına ilişkin Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şanlıurfa merkezli olarak Gaziantep, Adıyaman, Mardin, Uşak, ve Mersin operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda hakkında yakalama kararı olan 50 şüpheliden 48'i yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 48 şüpheliden 23'ü tutuklanırken, 25 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yapılan aramada; 956 gr. metamfetamin, 90 gram eroin, 118 gr. kubar esrar, 69 gr. toz esrar, 13 gr. reçine esrar, 63 adet uyuşturucu hap, 8 kök kenevir bitkisi, 16 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, bir adet hassas terazi, 2 adet tabanca, bir adet kurusıkı tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9 mm. çapında fişek, 15 adet 7.65 mm. çapında fişek, 4 adet av tüfeği, 40 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet kama kesici alet, 3 adet çalıntı motosiklet ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 Türk lirası para ele geçirildi.