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Giriş Tarihi: 2.5.2021 09:10 Son Güncelleme: 2.5.2021 09:19

Sistem Gereksinimleri - Valorant Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

Valorant Sistem Gereksinimleri - Valorant Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?

isimli MOBA oyunuyla dünyayı sarsan , 2 Haziran tarihiyle çıkışını gerçekleştiren isimli taktiksel oyunuyla yine oyuncu kitlesini kendi bünyesine çekmeyi başardı. 2019 yılının Ekim ayında ‘Project A’ ismiyle oyun severlerin beğenisine sunulan oyun, beta sürecinde de yoğun ilgi görmüştü. Bu noktada oyuncular Valorant sistem gereksinimleri neler? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte detaylar

Oyun sektörüne adını League of Legends ile duyuran Riot Games, Valorant isimli taktiksel FPS oyununu 2 Haziran tarihi ile oyun severlerin beğenisine sundu. Beta sürecinde de oyun severler tarafından yoğun ilgi gören oyun, canlı yayın platformlarında izlenme rekorlarına da ortak oldu. Bu noktada oyun severler Valorant sistem gereksinimleri neler? sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, Valorant kaç GB? İşte detaylar

VALORANT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Minimum (30 FPS için):

  • İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400
  • Ekran kartı: Intel HD 4000
  • Bellek: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7 64 bit

Önerilen (60 FPS için):

  • İşlemci: Intel i3-4150
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GT 730
  • Bellek: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit

Önerilen (144 FPS için):

  • İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz
  • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
  • Bellek: 4 GB
  • İşletim sistemi: Windows 7/8/10 64 bit
  • En az 144 Hz destekleyen bir monitör

VALORANT KAÇ GB?

Valorant isimli taktiksel FPS oyununu bilgisayarınıza yüklemek için, en az 9 gb depolama alanına sahip olmanız gerekmektedir.

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Valorant Sistem Gereksinimleri - Valorant Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi İçin Gerekli PC Donanım Özellikleri Nedir?
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