‘Vatandaş tedbiri kabul ediyor bazıları manipülasyon peşinde’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısında tam kapanmayla ilgili konuştu:
Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız
sektörlerde e-başvuru,
e-devletten çalışma izni belgesi
alan kişi sayısı 691 bin 890.
178 bin 283 kişi de seyahat
izin belgesi aldı. Herkes sokakta
gibi Türkiye'nin 81 vilayetinin
meydanlarını televizyonlarda
gösterdiler. Buradan
televizyonlara ve gazetelere
ufak bir sitemim var.
Türkiye'nin yüzde 95'i evine
kapanmıştır. Türkiye'yi tam
kapatırken, Türkiye'nin ana
işleme mekaniğini bir vesileyle
kapatmış değiliz. O da
devam ediyor. Vatandaşımız,
hükümetimiz ve devletimizin
aldığı tedbirleri kabul ediyor.
Ama bu konuyu sadece farklı
manipülasyonlara alet etmek
için sahada çalışma yürütmekte
olanlar var.