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Giriş Tarihi: 2.5.2021

‘Vatandaş tedbiri kabul ediyor bazıları manipülasyon peşinde’

‘Vatandaş tedbiri kabul ediyor bazıları manipülasyon peşinde’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı Valiliği'nde düzenlenen güvenlik toplantısında tam kapanmayla ilgili konuştu: Şu ana kadar muafiyet tanıdığımız sektörlerde e-başvuru, e-devletten çalışma izni belgesi alan kişi sayısı 691 bin 890. 178 bin 283 kişi de seyahat izin belgesi aldı. Herkes sokakta gibi Türkiye'nin 81 vilayetinin meydanlarını televizyonlarda gösterdiler. Buradan televizyonlara ve gazetelere ufak bir sitemim var. Türkiye'nin yüzde 95'i evine kapanmıştır. Türkiye'yi tam kapatırken, Türkiye'nin ana işleme mekaniğini bir vesileyle kapatmış değiliz. O da devam ediyor. Vatandaşımız, hükümetimiz ve devletimizin aldığı tedbirleri kabul ediyor. Ama bu konuyu sadece farklı manipülasyonlara alet etmek için sahada çalışma yürütmekte olanlar var.
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‘Vatandaş tedbiri kabul ediyor bazıları manipülasyon peşinde’
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