‘Vatandaş tedbiri kabul ediyor bazıları manipülasyon peşinde’

Şu ana kadar muafiyet tanıdığımızsektörlerde e-başvuru,e-devletten çalışma izni belgesialan kişi sayısı 691 bin 890.178 bin 283 kişi de seyahatizin belgesi aldı. Herkes sokaktagibi Türkiye'nin 81 vilayetininmeydanlarını televizyonlardagösterdiler. Buradantelevizyonlara ve gazetelereufak bir sitemim var.Türkiye'nin yüzde 95'i evinekapanmıştır. Türkiye'yi tamkapatırken, Türkiye'nin anaişleme mekaniğini bir vesileylekapatmış değiliz. O dadevam ediyor. Vatandaşımız,hükümetimiz ve devletimizinaldığı tedbirleri kabul ediyor.Ama bu konuyu sadece farklımanipülasyonlara alet etmekiçin sahada çalışma yürütmekteolanlar var.